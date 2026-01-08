Albert Heijn kan in sommige plaatsen pas volgende week bezorgen

ZAANDAM (ANP) - Albert Heijn kan in verscheidene plaatsen pas volgende week weer boodschappen aan huis bezorgen. Of er wel of niet bezorgd kan worden, hangt af van de postcode van het bezorgadres, aldus een woordvoerster. Volgens haar komen de vertragingen door de toenemende vraag naar bezorgingen.

Door de sneeuwval en gladde wegen liepen de bezorgingen van Albert Heijn afgelopen dagen vertragingen op en werden enkele geannuleerd. Omdat de komende dagen weer winters weer wordt voorspeld, krijgt de supermarktketen ook meer bestellingen dan gebruikelijk.

De woordvoerster vermoedt dat meer mensen ervoor kiezen hun boodschappen online te bestellen, omdat de sneeuw dreigt terug te komen. "Maar ik kan natuurlijk niet in de hoofden van onze klanten kijken", zegt ze.