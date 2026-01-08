ECONOMIE
Zelensky: veiligheidsgaranties klaar om met Trump te bezegelen

Samenleving
door anp
donderdag, 08 januari 2026 om 14:07
KYIV (ANP) - De veiligheidsgaranties die de Verenigde Staten Oekraïne zouden willen bieden, zijn volgens Kyiv in principe klaar om te worden bezegeld. Het voorwerk is af en de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky kunnen het nu samen afronden, zegt de laatste.
Onderhandelaars van Oekraïne en de VS bespraken de Amerikaanse garanties woensdag in Parijs. Ook de wederopbouw van Oekraïne kwam daar in het bijzonder aan de orde, zegt Zelensky op X. Een derde onderhandelingsdocument, over onder meer het opgeven van grondgebied door Oekraïne, is nog niet zover. Oekraïne heeft volgens Zelensky voorstellen gedaan om ook dat te voltooien.
"We begrijpen dat het Amerikaanse kamp contact opneemt met Rusland", twittert Zelensky. "We verwachten te horen of de agressor oprecht de oorlog wil beëindigen."
