ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Laat je batterij vallen: in 3 seconden weet je of hij op is

tips
door Pieter Immerzeel
zondag, 01 maart 2026 om 20:19
shutterstock_1106659766
Je rommellade ligt vol losse batterijen en je weet niet meer welke nog kracht hebben. Toch is er een simpele truc waarmee je in drie seconden een aardig idee krijgt of een AA‑batterij nog bruikbaar is.
Hou de batterij rechtop, zo’n centimeter boven een harde tafel, en laat hem met de platte kant naar beneden vallen. Blijft hij min of meer ‘plakken’ met een doffe tik, dan is hij waarschijnlijk nog goed. Stuitert hij direct omhoog en valt om, dan is de kans groot dat hij (bijna) leeg is.
De verklaring zit in de chemie. In alkalinebatterijen wordt zink langzaam omgezet in zinkoxide. Bij een volle batterij is het zink nog compact, waardoor er weinig veerkracht in het binnenste zit. Naarmate er meer zinkoxide ontstaat, gedraagt het binnenwerk zich als een soort mini‑veer en gaat de batterij hoger stuiteren.
Wetenschappers wijzen er wel op dat de truc vooral verschil ziet tussen vers en gebruikt: een bouncende batterij is niet per se helemaal dood. Wie het echt zeker wil weten, gebruikt nog altijd een tester of multimeter.

Lees ook

Bleekwater hoort niet meer in een modern huishoudenBleekwater hoort niet meer in een modern huishouden
Airfryer klaar? Dit is het simpele schoonmaakritueel dat je elke keer zou moeten doenAirfryer klaar? Dit is het simpele schoonmaakritueel dat je elke keer zou moeten doen
Deze auto’s hebben het minst pechDeze auto’s hebben het minst pech
Gouden tip van ex-fietsendief: zo voorkom je diefstal van je stalen rosGouden tip van ex-fietsendief: zo voorkom je diefstal van je stalen ros
Verschoon je kussensloop: 'Na een week al 17.000 keer meer bacteriën dan op deurknop of toiletbril'Verschoon je kussensloop: 'Na een week al 17.000 keer meer bacteriën dan op deurknop of toiletbril'
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-546522873

Enorme studie onthult geheim voor een gezond hart. En het is niet minder vet of koolhydraten eten

gandr-collage (2)

De Opperste Leider is dood: dat verandert alles

208094026_m

Barcelona is de hel op aarde

image+(1)

Waarom bent u deze oorlog begonnen, mr. President?

gandr-collage (1)

De VS grepen sinds 1945 in in vele tientallen landen. Die landen werden daar zelden beter van

anp010326105 1

Britse minister: ook Iraanse raketten richting Cyprus waargenomen

Loading