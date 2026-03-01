Je rommellade ligt vol losse batterijen en je weet niet meer welke nog kracht hebben. Toch is er een simpele truc waarmee je in drie seconden een aardig idee krijgt of een AA‑batterij nog bruikbaar is.

De verklaring zit in de chemie. In alkalinebatterijen wordt zink langzaam omgezet in zinkoxide. Bij een volle batterij is het zink nog compact, waardoor er weinig veerkracht in het binnenste zit. Naarmate er meer zinkoxide ontstaat, gedraagt het binnenwerk zich als een soort mini‑veer en gaat de batterij hoger stuiteren.

Wetenschappers wijzen er wel op dat de truc vooral verschil ziet tussen vers en gebruikt: een bouncende batterij is niet per se helemaal dood. Wie het echt zeker wil weten, gebruikt nog altijd een tester of multimeter.