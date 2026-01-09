ECONOMIE
Albert Heijn: meer lege schappen in het noorden door sneeuw

Economie
door anp
vrijdag, 09 januari 2026 om 14:18
bijgewerkt om vrijdag, 09 januari 2026 om 14:21
Albert Heijn-supermarkten in Friesland, Groningen en Drenthe zijn door de winterse weersomstandigheden vrijdag minder goed gevuld. Dat zegt een woordvoerster van de supermarktketen.
Albert Heijn heeft extra leveringen gepland voor de nacht van vrijdag op zaterdag. In de rest van het land zijn de schappen wel goed gevuld, aldus AH.
Ook Jumbo heeft moeite met de bevoorrading in het noorden. De supermarktketen geeft aan dat de tekorten ook komen doordat mensen meer inslaan. Het gaat dan vooral om basisproducten voor maaltijden en grootverpakkingen, zoals frisdrank. In de rest van het land is er geen hinder.
