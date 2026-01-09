Van Weel bezorgd over 'dappere' demonstranten in Iran

DEN HAAG (ANP) - Minister David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) vindt het "ontzettend dapper dat zoveel Iraniërs de straat opgaan om te demonstreren tegen de slechte omstandigheden waarin ze moeten leven". Tegelijk vindt hij het "zorgelijk dat de signalen over repressie toenemen" en "echt onacceptabel" dat daarbij doden en gewonden vallen.

De demissionaire bewindsman roept de Iraanse autoriteiten op om mensen die vreedzaam demonstreren met rust te laten. Hij vindt het belangrijk om "alle ogen op het regime" te houden. "Dat voelen ze zeker. Ze weten ook dat de beelden ervan de wereld overgaan en ook kunnen zorgen voor nog meer onrust."

Het kabinet kan volgens de minister niet veel meer dan van afstand druk uitoefenen. "Nee, dat is ook het moeilijke. We willen ons natuurlijk niet gaan mengen in het land, we gaan daar niet heen." Maar hij wil wel "beraden wat voor verdere stappen we kunnen nemen" als het geweld ernstiger wordt.