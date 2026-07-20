AliExpress gaat in beroep tegen EU-boete van 550 miljoen euro

HANGZHOU (ANP/RTR) - AliExpress, onderdeel van het Chinese Alibaba, gaat in beroep tegen de boete van 550 miljoen euro die de Europese Commissie maandag heeft opgelegd. "Wij zijn verrast door het besluit van de EU en de onevenredige boete, en wij zijn het er niet mee eens", meldt de Chinese webwinkel.

AliExpress kreeg de recordboete omdat het te weinig doet om de verkoop van illegale, onveilige of namaakproducten tegen te gaan. Het platform had de Digital Services Act (DSA) geschonden. De boete voor AliExpress is de hoogste boete ooit opgelegd onder de Europese digitale regels.

"AliExpress heeft zich altijd proactief ingezet voor het nakomen van zijn verplichtingen tegenover consumenten, en blijft dat doen. Wij investeren fors in risicobeoordeling, productveiligheid en consumentenbescherming. Wij hebben nauw samengewerkt met de Europese Commissie, in een geest van transparantie en constructieve samenwerking", stelt het bedrijf.