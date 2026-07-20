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Zus Lindsey Graham stelt zich kandidaat voor zijn zetel in Senaat

Samenleving
door anp
maandag, 20 juli 2026 om 21:09
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COLUMBIA (ANP) - De zus van de overleden Amerikaanse senator Lindsey Graham, Darline Graham, stelt zich kandidaat voor zijn zetel. Dat laat ze weten in een interview met FOX News. Darline verving haar broer al tot het einde van zijn ambtsperiode. President Donald Trump wilde dat ze daarna mee zou doen aan de verkiezingen.
"Ik weet dat ik een harde werker ben, dat heb ik van Lindsey geleerd", zegt Darline in het interview. Ze geeft aan dat ze weet dat het moeilijk gaat worden, maar "ik heb mijn besluit genomen. Ik doe mee". Dat betekent dat ze in november meedoet aan de midterms voor de staat South Carolina.
Trump schreef vorige week vrijdag op zijn Truth Social dat er niemand beter geschikt is om de nalatenschap van Lindsey Graham te eren dan Darline. "Ze zal je nooit teleurstellen. Run, Darline, Run!" aldus Trump.
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