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Alphabet en Tesla dalen op Wall Street, olie weer duurder

Economie
door anp
donderdag, 23 juli 2026 om 15:40
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NEW YORK (ANP) - Alphabet, het moederbedrijf van Google, en elektrische-autofabrikant Tesla stonden donderdag bij de dalers op de beurzen in New York, na publicatie van de resultaten. Alphabet presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht door de sterke groei van zijn cloudactiviteiten. Het bedrijf kondigde echter aan nog meer te investeren in kunstmatige intelligentie (AI). Beleggers vragen zich af of de enorme investeringen in AI ook rendementen zullen opleveren.
Het aandeel Alphabet werd 6 procent lager gezet. De Europese Commissie maakte tevens bekend Google boetes op te leggen van in totaal 890 miljoen euro voor het voortrekken van zijn eigen diensten in zijn zoekmachine en concurrentiebeperkingen in zijn appwinkel. Tesla zakte 9,5 procent. De fabrikant verkocht meer auto's, maar boekte minder winst door prijsverlagingen.
De algehele stemming op Wall Street was negatief, mede door de aanhoudende zorgen over de hoge koerswaarderingen in de tech- en chipsector. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,8 procent lager op 51.818 punten. De brede S&P 500-index daalde 0,9 procent tot 7431 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 1,7 procent tot 25.262 punten.
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