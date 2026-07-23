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Een wit verkeerslicht: zo werkt het en dit moet je doen

Tech, AI, auto
door Ans Vink
donderdag, 23 juli 2026 om 6:14
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In Rome duikt een nieuw verkeerslicht op: wit. Het is geen vervanger van rood, oranje en groen, maar een extra signaal speciaal ontwikkeld voor kruispunten met zelfrijdende auto’s. Zodra het witte licht brandt, nemen autonome voertuigen de regie over. Zij “overleggen” digitaal wie wanneer mag gaan, zodat het verkeer vloeiender doorstroomt dan met de klassieke lichtcycli.
Voor gewone bestuurders verandert er dan iets essentieels: je volgt niet meer het stoplicht, maar het gedrag van de auto voor je. Remt die, dan rem jij; rijdt die door, dan kun je veilig meelopen in de stroom. Het idee daarachter is dat een mix van slimme auto’s en menselijk verkeer op drukke kruispunten minder wachttijden en minder filevorming oplevert.
Voorlopig gaat het om tests en is het witte licht nog geen standaard in Europa. Maar het laat wel zien welke kant het opgaat: kruispunten waar niet alleen mensen, maar ook auto’s en verkeerslichten met elkaar communiceren. Dat roept interessante vragen op voor weggebruikers, wetgevers en rijopleidingen – tijd om bestuurders alvast vertrouwd te maken met het idee dat “volg de auto voor je” straks letterlijk een officieel lichtsignaal kan krijgen.

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