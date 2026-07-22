Bijna niemand kent deze kaart - en die heb je nodig als de vierde hittegolf begint

Terwijl Nederland zich opmaakt voor opnieuw een periode met tropische temperaturen, bestaat er een handige landelijke kaart die maar weinig mensen kennen. Op koelplekje.nl vind je met een paar klikken de dichtstbijzijnde koele publieke ruimte bij jou in de buurt: van bibliotheken en musea tot kerken, winkelcentra en buurthuizen. Juist nu het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland dringend oproepen om koele ruimtes open te stellen, kan zo'n kaart het verschil maken. We leggen uit wat het is, hoe het werkt en waarom je het beter nu al kunt opslaan.

Wat is koelplekje.nl?

Koelplekje.nl is een gratis, landelijke online kaart die publieke plekken verzamelt waar je tijdens warme dagen kunt afkoelen. Denk aan koele, schaduwrijke of geklimatiseerde locaties die voor iedereen toegankelijk zijn. Op de kaart staan inmiddels duizenden plekken door het hele land, en dat aantal groeit nog steeds doordat gemeenten, organisaties en particulieren locaties kunnen aandragen. Het idee is simpel maar krachtig: als je het even niet meer trekt in een warme woning, zie je in een oogopslag waar je dichtbij verkoeling kunt vinden.

Hoe werkt het?

Je opent de site op je telefoon of computer en geeft je locatie of adres op. De kaart toont dan de dichtstbijzijnde koele plekken in de buurt, met hun type en ligging. Zo kun je snel bepalen of de bibliotheek om de hoek, een museum, een kerk of een winkelcentrum op loopafstand ligt. Handig: sla de site alvast op als favoriet of zet er een snelkoppeling van op je beginscherm, zodat je hem tijdens een hittegolf meteen bij de hand hebt.

Waarom juist nu belangrijk

Hitte is meer dan ongemak: het is een serieus gezondheidsrisico, vooral voor ouderen, mensen met een kwetsbare gezondheid, bewoners van slecht geisoleerde woningen en dak- en thuislozen. Niet iedereen heeft thuis airco of een koele ruimte. Een openbare koele plek kan dan letterlijk verlichting geven op de heetste momenten van de dag.

De dringende oproep van Rode Kruis en Klimaatverbond

Het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland deden onlangs een dringende oproep aan gemeenten en organisaties om koele, openbare gebouwen open te stellen bij hitte. Denk aan kerken, moskeeen, bibliotheken, buurthuizen en gemeentehuizen. Belangrijk daarbij: stel die ruimtes juist beschikbaar op de momenten dat de hitte het zwaarst weegt, aan het eind van de middag (grofweg tussen 16.00 en 19.00 uur) en bij voorkeur ook in het weekend, wanneer veel locaties normaal gesloten zijn. Koelplekje.nl sluit naadloos aan op die oproep: het maakt zichtbaar waar die opengestelde plekken te vinden zijn.

Zo gebruik je de kaart slim

Enkele praktische tips. Check de kaart voordat de hittegolf echt losbarst, zodat je je opties al kent. Combineer een bezoek aan een koele plek met de klassieke hittetips: drink voldoende water, vermijd de zon tussen het heetst van de dag en houd rekening met kwetsbare buren of familieleden. Ken je zelf een geschikte koele plek die nog niet op de kaart staat? Dan kun je die vaak aanmelden, zodat het netwerk verder groeit.

De conclusie

Koelplekje.nl is precies zo'n hulpmiddel dat je pas mist als je het nodig hebt. Terwijl de volgende hittegolf zich aandient en hulporganisaties oproepen om koele ruimtes open te stellen, is deze kaart een simpele, gratis manier om snel verkoeling te vinden, voor jezelf en voor de mensen om je heen. Zet hem daarom nu vast in je favorieten: je zult jezelf er dankbaar voor zijn zodra de temperatuur weer oploopt.