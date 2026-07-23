Met de auto naar Italië: zoveel betaal je écht aan tol, tunnels, vignetten en brandstof per bestemming — en deze route is het goedkoopst

Een autovakantie naar Italië lijkt vaak goedkoper dan vliegen, maar onderweg lopen de kosten sneller op dan veel reizigers denken. Niet alleen de Italiaanse snelwegen zijn tolwegen; ook vignetten, bergpassen, tunnels en brandstof tikken stevig aan. Zeker voor gezinnen of reizigers die last minute vertrekken, kan het totale bedrag per route tientallen tot zelfs honderden euro’s verschillen.

Voor dit overzicht is uitgegaan van vertrek vanuit Amsterdam met een benzineauto die ongeveer 1 op 15 rijdt. De bedragen zijn bedoeld als realistische indicatie voor een retourreis in de zomer van 2026. Het gaat dus niet om de theoretisch laagste prijs, maar om wat je als automobilist in de praktijk ongeveer kwijt bent.

Dit zijn de belangrijkste kostenposten onderweg

Wie met de auto naar Italië rijdt, krijgt meestal met vier soorten kosten te maken:

brandstof;

tolwegen;

vignetten;

aparte tunnel- of bergpasstoeslagen.

De grootste verrassing zit vaak niet in Italië zelf, maar in de route ernaartoe. Frankrijk is berucht om zijn hoge snelwegtol, Zwitserland werkt met een jaarvignet en Oostenrijk combineert een vignet met extra tol op sommige trajecten. Italië zelf rekent op vrijwel alle autosnelwegen tol per gereden afstand.

Wat betaal je per land?

Duitsland

Duitsland is voor veel Nederlanders de prettigste transitroute, omdat personenauto’s daar geen snelwegtol betalen. Dat maakt het land aantrekkelijk als aanrijroute naar zowel Oostenrijk als Zwitserland. Wel kunnen in sommige steden milieuzones gelden, maar die spelen voor de meeste vakantiegangers op doorreis geen rol.

Zwitserland

Wie via Zwitserland naar Noord-Italië rijdt, heeft een snelwegvignet nodig. Dat is een jaarvignet, waardoor deze route vooral interessant is voor vakantiegangers die vaker per jaar de grens oversteken of ook op de terugweg en tijdens uitstapjes gebruikmaken van Zwitserse snelwegen. Het voordeel is dat je daarna relatief snel via de Gotthardcorridor richting Italië rijdt.

Oostenrijk

Oostenrijk werkt met kortlopende vignetten, wat voor één zomervakantie vaak voordeliger uitpakt dan Zwitserland. Daar staat tegenover dat op sommige trajecten en tunnels extra tol geldt. Vooral de route via de Brenner is populair richting het Gardameer, Zuid-Tirol, Verona en delen van Toscane.

Frankrijk

De route via Frankrijk lijkt op de kaart soms logisch, maar is financieel vaak de duurste keuze. Vooral wie via lange snelwegtrajecten richting Lyon en daarna doorrijdt naar de Alpen, betaalt onderweg veel meer tol dan via Duitsland. Kies je ook nog voor een grote Alpinetunnel zoals de Mont Blanc, dan loopt de rekening snel verder op.

Italië

In Italië zelf zijn de meeste autosnelwegen tolwegen. De kosten hangen af van je voertuig, je route en het aantal afgelegde kilometers. Voor Noord-Italië blijven de bedragen nog relatief beperkt, maar wie doorrijdt naar Toscane, Rome of Zuid-Italië ziet de tolkosten duidelijk oplopen.

Wat ben je ongeveer kwijt per bestemming?

Onderstaande bedragen zijn indicaties voor een retour vanuit Amsterdam met een benzineauto. Ze geven een praktisch beeld van wat een doorsnee automobilist in de zomer van 2026 ongeveer betaalt.

Bestemming Gebruikelijke route Tol, vignetten en tunnels Brandstof Totaal indicatie Gardameer Duitsland – Oostenrijk – Brenner 80 tot 105 euro 320 tot 360 euro 400 tot 465 euro Gardameer Duitsland – Zwitserland – Gotthard 90 tot 110 euro 320 tot 360 euro 410 tot 470 euro Dolomieten / Zuid-Tirol Duitsland – Oostenrijk 75 tot 100 euro 310 tot 350 euro 385 tot 450 euro Toscane Duitsland – Oostenrijk 100 tot 125 euro 380 tot 420 euro 480 tot 545 euro Rome Duitsland – Oostenrijk 110 tot 135 euro 430 tot 480 euro 540 tot 615 euro Puglia / hak van de laars Duitsland – Oostenrijk 150 tot 185 euro 540 tot 600 euro 690 tot 785 euro

De goedkoopste bestemmingen zijn dus meestal het Gardameer, Zuid-Tirol en de Dolomieten. Niet alleen is de afstand korter, ook blijven de Italiaanse tolkilometers daar nog redelijk beperkt. Zodra de reis verder zuidwaarts gaat, wordt brandstof de grootste kostenpost en nemen ook de Italiaanse toltarieven voelbaar toe.

Welke route is het goedkoopst?

Voor de meeste Nederlandse automobilisten is de route via Duitsland naar Oostenrijk en daarna over de Brennerpas de voordeligste totaaloptie. Die combinatie is vaak goedkoper dan rijden via Frankrijk en meestal ook iets gunstiger dan Zwitserland wanneer het om één enkele vakantie gaat. Je betaalt wel een Oostenrijks vignet en trajecttol, maar vermijdt de veel hogere Franse snelwegkosten.

De route via Zwitserland is vooral aantrekkelijk voor reizigers naar het westelijke deel van Noord-Italië of voor wie liever met een vast jaarvignet rijdt. Financieel kan die route dicht in de buurt komen van Oostenrijk, maar voor een eenmalige zomerrit is Oostenrijk meestal nét voordeliger. Frankrijk is vooral interessant als reistijd, tussenstops of een specifieke bestemming zwaarder wegen dan de kosten.

Waar zitten de verborgen extra’s?

Naast brandstof en snelwegtol zijn er nog een paar posten die automobilisten vaak vergeten:

duurdere brandstof langs de snelweg;

extra tunnelheffingen;

boetes voor milieuzones of ZTL-zones in Italiaanse steden;

kosten voor een tolbadge of reserveringssystemen;

overnachtingen onderweg.

Vooral dat verschil in brandstofprijs onderweg kan flink aantikken. Wie tankt langs snelwegen in Zwitserland of Italië betaalt vaak duidelijk meer dan bij een pomp net buiten de route. Ook een verkeerde afslag in een Italiaanse binnenstad kan later nog een vervelende verkeersboete opleveren.

Zo houd je de kosten laag

Wie voordelig naar Italië wil rijden, kan met een paar simpele keuzes veel besparen:

kies voor de route via Duitsland en Oostenrijk als prijs het belangrijkst is;

tank zoveel mogelijk in Duitsland of bij goedkopere pompen buiten de snelweg;

vermijd de Franse route als je puur op kosten let;

check vooraf of er extra tunnel- of trajecttol geldt;

boek een overnachting slim, zodat je niet gedwongen langs dure snelweghotels stopt.

Voor een gezin kan het verschil tussen de goedkoopste en duurste route op een retour makkelijk meer dan 100 euro bedragen. Zeker in een zomer waarin brandstofprijzen hoog blijven, loont het dus om de route niet alleen op reistijd maar vooral op totale kosten te kiezen.