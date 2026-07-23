Deze oplichtingstruc bij buitenlandse tankstations herkent bijna niemand — en je bent zomaar honderden euro's kwijt

Miljoenen vakantiegangers tanken deze zomer in het buitenland. Precies daar loeren oplichters bij zelfbedieningspompen: met een simpel apparaatje in de kaartlezer plunderen ze rekeningen. Een verse politieactie laat zien hoe groot en professioneel deze fraude inmiddels is.

Je tankt, je pint, je rijdt door. Dagen later blijkt je rekening geplunderd — honderden euro's, betaald bij pompen waar je nooit bent geweest. Het overkomt deze zomer meer reizigers dan je denkt, en bijna niemand ziet het aankomen.

De methode heet skimming. Criminelen plaatsen een nauwelijks zichtbaar apparaatje in de kaartlezer van een zelfbedieningspomp, kopiëren je pasgegevens en maken er valse betaalkaarten mee. Dat dit geen fabeltje is, bewees een Europese politieactie afgelopen maand. Op 18 juni 2026 hield de Bulgaarse politie in Sofia en Yambol twee verdachten aan in de zaak 'JI SECURE PAY', gecoördineerd door samenwerkingsorgaan SELEC. Tussen april 2025 en februari 2026 rustte deze bende zelfbedieningspompen in Roemenië en andere EU-landen uit met skimmingapparatuur — met een schade van duizenden euro's.

Het perfide is de vertraging. Je merkt niets aan de pomp, niets bij het afrekenen. De schade komt pas boven bij het volgende bankafschrift, als de daders allang weg zijn en jouw pas op tientallen plekken is misbruikt.

Deze zomer is het risico extra groot. Bendes richten zich bewust op drukke vakantieroutes en tankstations langs tolwegen, precies waar reizigers gehaast en onoplettend zijn. En de skimmingzaak is geen incident: het onderzoek loopt nog, en de aangehouden bende opereerde over meerdere landen tegelijk.

Wat kun je doen? Betaal waar mogelijk contactloos, zodat niemand je pincode kan afkijken, en dek bij het intoetsen altijd het toetsenbord af. Inspecteer de kaartlezer op losse of vreemde onderdelen voordat je je pas insteekt, en controleer je rekening kort na de vakantie. De vraag is niet óf deze bendes toeslaan, maar of jij de volgende bent.

Eén onopvallend apparaatje bij de pomp, en je vakantie kost je maanden gedoe. Kijk twee keer voordat je je pas insteekt.