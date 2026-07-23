Levende katten gebruikt als aanmaakblokjes voor bosbranden

Italiaanse brandstichters hebben in Zuid-Italië katten als “levende aanmaakblokjes” gebruikt om bosbranden te veroorzaken.

Katten ingezet voor bosbranden

In landbouw- en natuurgebieden zijn katten aangetroffen met met brandbare vloeistof doordrenkte lappen aan hun staart, die vervolgens werden aangestoken en losgelaten.

Door in paniek rond te rennen verspreiden de dieren het vuur snel, waardoor grote stukken natuur in korte tijd in vlammen opgaan.

Onderzoek naar daders

Italiaanse autoriteiten en dierenorganisaties spreken van ernstige dierenmishandeling en brandstichting en hebben een onderzoek gestart naar de verantwoordelijken

Dierenbeschermers roepen getuigen op zich te melden en vragen om strengere straffen voor het misbruik van dieren bij het aanleggen van bosbranden.