Cel voor Turkse oud-oppositieleider om belediging Erdogan

door anp
dinsdag, 14 april 2026 om 15:38
MERSIN (ANP/DPA) - De Turkse oud-oppositieleider Kemal Kiliçdaroğlu heeft bijna een jaar gevangenisstraf opgelegd gekregen voor het beledigen van president Recep Tayyip Erdogan, aldus zijn advocaat. Hij leidde dertien jaar de grootste oppositiepartij CHP en deed mee aan de presidentsverkiezingen in 2023.
De rechtszaak draait om uitspraken uit 2014, toen Erdogan nog premier was. Details hierover zijn niet bekend. Het vonnis van de rechtbank in Mersin is nog niet definitief. Dat betekent dat Kiliçdaroğlu niet direct naar de gevangenis hoeft.
Kılıçdaroğlu werd maanden na de verkiezingen in 2023 als partijvoorzitter vervangen door Özgür Özel. De CHP scoorde verrassend goed bij lokale verkiezingen in 2024. De partij won in het grootste aantal gemeenten. Sindsdien zijn meerdere vooraanstaande leden opgepakt in onderzoeken naar terrorisme en corruptie, onder wie de burgemeester van Istanbul, Ekrem Imamoğlu.
