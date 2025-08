Amazon onderuit, Apple stijgt op Wall Street na resultaten

NEW YORK (ANP) - Amazon ging vrijdag 6,7 procent onderuit op de beurzen in New York. Het webwinkel- en techconcern boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan een jaar geleden, mede door groei bij de clouddiensten. De winstverwachting voor het huidige kwartaal viel echter tegen. Ook bleef de omzetgroei van Amazon achter bij concurrenten als Microsoft en Google-eigenaar Alphabet.

Apple won 2,6 procent. De iPhone-maker boekte afgelopen kwartaal een recordomzet, dankzij sterker dan verwachte verkopen van zijn smartphones. Ook met de verkoop van Mac-computers en diensten deed het bedrijf goede zaken. Topman Tim Cook zei daarnaast dat Apple de investeringen in AI sterk gaat vergroten.

De algehele stemming op Wall Street was negatief na de nieuwe handelstarieven van president Donald Trump. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 1,2 procent lager op 43.627 punten. De brede S&P 500-index zakte 1,2 procent tot 6264 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 1,6 procent tot 20.788 punten.

Trump legde donderdag nieuwe tarieven op aan tientallen landen. Het gaat om stijgingen van 10 tot 41 procent. Bijna alle handelspartners van de Verenigde Staten krijgen daardoor te maken met hogere Amerikaanse importheffingen op hun goederen. De meeste tarieven gaan over een week in. Ook dreigt Trump met een extra straftarief van 40 procent op producten die via een ander land worden "doorgesluisd" om hogere heffingen te omzeilen.

Beleggers verwerkten daarnaast het banenrapport van de Amerikaanse overheid. Volgens dat rapport kwamen er in juli 73.000 banen bij in de grootste economie ter wereld, flink minder dan verwacht. Ook de banengroei in juni is fors naar beneden bijgesteld.

De banengroei speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Eerder deze week hield de Fed de rente opnieuw onveranderd, tot onvrede van Trump die lagere leenkosten eist om de economie te stimuleren.

ExxonMobil daalde 1,2 procent. Het olie- en gasconcern zag de winst fors dalen door lagere olieprijzen. Ook concurrent Chevron (plus 1,5 procent), dat onlangs de overname van branchegenoot Hess afrondde, boekte minder winst. Reddit werd 13 procent meer waard, na het meest winstgevende kwartaal van het internetplatform ooit. Cryptobeurs Coinbase kelderde 12,8 procent, na teleurstellende resultaten.