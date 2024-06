Amazon stelt lancering satellieten Project Kuiper uit

SEATTLE (ANP/BLOOMBERG) - Amazon stelt de lancering van satellieten voor zijn Project Kuiper uit tot het vierde kwartaal van dit jaar. Eerder was het de bedoeling dat de satellieten al in de eerste helft van dit jaar de ruimte in zouden gaan.

Het webwinkel- en techbedrijf wil een netwerk van duizenden satellieten opzetten om internetdiensten aan te bieden op aarde. Daarmee gaat het bedrijf de concurrentie aan met Starlink van Elon Musks ruimtevaartbedrijf SpaceX.

Amazon lanceerde in oktober wel al twee prototypes die slechts tijdelijk worden gebruikt. Ook dat was later dan gepland. Het is nu de bedoeling om in de loop van volgend jaar te beginnen met de eerste commerciële internetdiensten. Dat kan pas als er honderden satellieten in de ruimte zijn.

Gerard Kuiper

De naam Project Kuiper verwijst naar de Kuipergordel. Dat is een gordel van miljarden rots- en ijsblokken die voorbij de planeet Neptunus in een baan rond de zon draaien. Die gordel is vernoemd naar de Nederlandse sterrenkundige Gerard Kuiper, die in 1951 beschreef dat de gordel zou moeten bestaan. Zijn gelijk kon begin jaren negentig worden aangetoond.

Meerdere bedrijven maken werk van het opzetten van satellietnetwerken die vooral in afgelegen of dunbevolkte gebieden internet moeten verzorgen. In Europa is bijvoorbeeld Eutelsat OneWeb het antwoord op de initiatieven van Amazon en SpaceX. Het Frans-Britse fusiebedrijf werkt aan een netwerk van honderden satellieten om internet aan te kunnen bieden.