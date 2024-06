Bolivia pakt 17 mensen op rond mislukte coup

LA PAZ (ANP/AFP) - In Bolivia zijn zeventien mensen aangehouden voor hun vermeende rol bij de mislukte coup van woensdag. Het gaat om actieve en gepensioneerde militairen en burgers.

Eenheden van de strijdkrachten hadden het plein voor het presidentieel paleis bezet en ramden met een voertuig door de toegangsdeuren. Generaal Juan José Zúñiga had de leiding over de staatsgreep, maar hij werd vrijwel meteen uit zijn functie gezet en gearresteerd. De nieuwe legerleiders gaven de troepen op het plein de opdracht om te vertrekken en dat deden ze. Daarmee was de coup mislukt.

De Boliviaanse minister van Binnenlandse Zaken Eduardo del Castillo vertelde donderdag op televisie dat de regering al informatie had over een naderende couppoging. Nu zijn er zeventien mensen opgepakt, maar volgens hem waren er nog veel meer mensen bij betrokken.