Amerikaans bezorgbedrijf koopt Deliveroo voor 2,9 miljard pond

LONDEN (ANP) - De Britse maaltijdbezorger Deliveroo heeft ingestemd met de overname door de Amerikaanse branchegenoot DoorDash voor 2,9 miljard pond (3,4 miljard euro). Het bestuur van Deliveroo beveelt aandeelhouders aan om in te stemmen met het voorstel.

DoorDash heeft twee derde van de Amerikaanse markt voor het bezorgen van restaurantmaaltijden in handen. Deliveroo heeft een sterke positie in het Verenigd Koninkrijk en sommige Europese landen. Volgens de directies van de twee bedrijven vullen ze elkaar daarom goed aan.

In de bezorgbranche is een overnamegolf gaande. Eerder dit jaar werd bekend dat techinvesteerder Prosus het Brits-Nederlandse Just Eat Takeaway zou kopen, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl.

Deliveroo was in het verleden ook in Nederland actief, maar vertrok in het najaar van 2022 omdat de markt te klein was en de concurrentie van Thuisbezorgd.nl en Uber Eats te groot.