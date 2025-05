Amerikaanse bank Citigroup huurt oud-handelsgezant van Trump in

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse bank Citigroup heeft de voormalige handelsgezant van de Verenigde Staten, Robert Lighthizer, in dienst genomen als adviseur. Lighthizer was Donald Trumps handelsgezant tijdens diens eerste termijn als president van de VS. Het is de bedoeling dat hij die ervaring gebruikt in adviezen aan klanten van Citi over het Amerikaanse handelsbeleid, dat onder Trump wordt gekenmerkt door onzekerheid over handelsspanningen.

"Gezien onze wereldwijde activiteiten is het voor ons en onze klanten erg waardevol om te beschikken over de inzichten van Lighthizer in de dynamiek waarmee de wereldhandel te maken heeft", meldt de bank.

Lighthizer wordt gezien als een protectionist. Hij geldt ook als mentor van Jamieson Greer, die nu handelsgezant van Trump is en een grote rol speelt bij het importheffingenbeleid van de president.