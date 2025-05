Microsoft verhoogt prijs van Xbox door handelsonrust

REDMOND (ANP/BLOOMBERG) - Microsoft verhoogt de prijzen van zijn Xbox-consoles, omdat het onzeker is hoe de handelsoorlog de toeleveringsketens in de game-industrie zal beïnvloeden. Ook Xbox-games worden duurder. Daarmee volgt het Amerikaanse concern zijn Japanse rivaal Sony, die enkele weken terug al met een prijsverhoging kwam voor de PlayStation 5.

In een blog liet het bedrijf donderdag weten dat de prijsverhoging gezien de marktomstandigheden en de stijgende ontwikkelingskosten noodzakelijk is. De onderneming zei niet of de prijsverhogingen het directe gevolg waren van de Amerikaanse importheffingen. Maar door de jaren heen heeft Xbox vertrouwd op productie elders, onder meer in China.

De nieuwe adviesprijzen gaan per direct in. In Europa gaat het volgens gamewebsites om een verhoging van 50 euro. De Xbox Series X zou vanaf nu circa 600 euro kosten. De prijzen van sommige spellen worden in aanloop naar de feestdagen opgeschroefd.