Amerikaanse centrale bank verhoogt rente tegen hoge inflatie

De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met een kwart procentpunt om de hardnekkig hoge inflatie in de Verenigde Staten te bestrijden. De renteverhoging door de Federal Reserve was algemeen verwacht op de financiële markten. Het is voor het eerst sinds juli 2023 dat de rente in 's werelds grootste economie wordt verhoogd.

Het besluit werd unaniem genomen door de beleidsmakers van de Fed. Het belangrijkste rentetarief in de VS gaat nu naar een niveau tussen de 3,75 en 4 procent. Met de verhoging gaat de Amerikaanse centrale bank wel in tegen de uitdrukkelijke wens van president Donald Trump voor een lage rente. Trump vindt dat de Amerikaanse leenkosten de laagste ter wereld zouden moeten zijn.

Het is voor het eerst sinds het aantreden van voorzitter Kevin Warsh in mei dat de Fed met een verhoging komt.