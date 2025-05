Amerikaanse KVK wil uitzondering heffingen voor kleine ondernemer

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse Kamer van Koophandel dringt er bij president Donald Trump op aan om kleinere bedrijven vrij te stellen van importheffingen. Volgens de belangenbehartiger van het bedrijfsleven in de Verenigde Staten heeft een "historisch aantal" kleine ondernemers alarm geslagen over de effecten van de handelstarieven.

"Elke dag lopen kleine ondernemers groter gevaar door de hogere kosten en verstoorde toeleveringsketen, die onherstelbare schade aanrichten", zegt topvrouw Suzanne Clark van de US Chamber of Commerce. Ze pleit voor een systeem waarbij kleine ondernemingen worden vrijgesteld van de belastingen op import als ze kunnen aantonen dat de heffingen voor banenverlies zorgen.

Ook vraagt de Kamer van Koophandel om een einde aan importheffingen op producten die niet in de VS te produceren zijn. "Of het nu om koffie, bananen, cacao, mineralen of talloze andere producten gaat, de realiteit is dat sommige producten niet in de VS kunnen worden gemaakt."