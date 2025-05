Verstappen nog niet in Miami, maar bij hoogzwangere vriendin

MIAMI (ANP) - Max Verstappen verschijnt donderdag niet op de mediadag voorafgaand aan de Grote Prijs van Miami. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 is nog bij zijn vriendin Kelly Piquet, die op het punt staat te bevallen. De coureur van Red Bull komt wel vrijdag naar het circuit, wanneer het raceweekeinde begint met een vrije training. Dat laat Red Bull Racing weten via een korte mededeling.

"Alles gaat goed, maar we doen op dit moment geen verdere uitspraken uit respect voor de privacy van Max en zijn familie", aldus een woordvoerder van de renstal. Verstappen heeft sinds 2020 een relatie met Kelly Piquet, de dochter van de Braziliaan Nelson Piquet, drievoudig wereldkampioen in de Formule 1.