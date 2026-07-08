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Amsterdams techbedrijf Mews schrapt 15 procent van de banen om AI

Economie
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 19:44
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AMSTERDAM (ANP) - Het Amsterdamse techbedrijf Mews schrapt ongeveer 15 procent van de banen, wat neerkomt op zo'n 170 medewerkers. De leverancier van software voor hotels wil meer inzetten op kunstmatige intelligentie (AI) en verwacht daarom met minder medewerkers verder te kunnen gaan.
In een toelichting op de reorganisatie stelt topman Matthijs Welle dat de hotelbranche in de toekomst waarschijnlijk vooral met AI-systemen gaat werken en Mews die wil leveren. Het bedrijf moet daarvoor ook zelf volledig ingespeeld zijn op kunstmatige intelligentie, schrijft hij op LinkedIn.
Het in 2012 opgerichte Mews groeit op dit moment hard en was begin dit jaar bij een nieuwe financieringsronde van 300 miljoen dollar 2,5 miljard dollar waard. Het bedrijf wilde volgens Welle niet wachten met ingrijpen totdat "het landschap om ons heen, en het bedrijf dat we daarvoor hebben opgebouwd, onomkeerbaar is veranderd".
Het is niet direct bekend hoeveel ontslagen vallen in Nederland. Een woordvoerder zegt dat de reorganisatie alle teams en landen raakt.
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