Macron: nieuwe top Oekraïne-bondgenoten toont zelfstandig Europa

ANKARA (ANP/AFP/RTR) - De coalitie van Oekraïne-bondgenoten die maandag weer bijeenkomt in Parijs, laat zien dat Europa ook los van de Verenigde Staten kan optreden. Dat zei de Franse president Emmanuel Macron na afloop van de NAVO-top in Ankara. Daar spraken de leiders van de NAVO-landen uit dat Europa taken van de VS gaat overnemen. Frankrijk en andere landen noemen de coalities Oekraïne en bijvoorbeeld de Straat van Hormuz al langer als vehikels voor een zelfstandiger Europa.

Aan de nieuwe top van de zogenoemde 'coalitie van bereidwillige landen' neemt maandag ook premier Rob Jetten deel, zegt zijn woordvoerder. Volgens Macron bespreken de ruim dertig deelnemende landen onder meer hoe ze de spookvloot kunnen aanpakken waarmee Rusland sancties omzeilt en Oekraïne meer kunnen steunen. Ook het aanjagen van de wapenindustrie zou op de agenda staan.

Frankrijk, dat samen met het Verenigd Koninkrijk de coalitie aanvoert, wil volgens Macron ook gezamenlijke militaire oefeningen gaan organiseren.