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Trump: ik weet niet of ik wel een deal met Iran wil sluiten

Samenleving
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 19:20
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ANKARA (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt nog niet zeker te zijn of hij wel een deal wil sluiten met de leiders van Iran. Hij zei eerder op de dag dat de overeenkomst die vorige maand gesloten werd voorbij is, nadat de aanvallen tussen beide landen de afgelopen dagen weer waren opgelaaid. Ook noemde hij de nieuwe leiders "uitschot".
Trump werd tijdens een persconferentie op de NAVO-top in Ankara gevraagd naar het verschil in toon met enkele weken geleden, toen hij zei dat er goed zaken te doen viel met de Iraanse leiders, die veel rationeler zouden zijn dan hun voorgangers. "Ik denk nog steeds dat ze veel rationeler zijn, maar op basis van de laatste twee weken doen ze het Iraanse volk geen dienst."
Trump kondigde eerder op de dag ook aan dat de Amerikanen Iran woensdag opnieuw zouden aanvallen. Tijdens de persconferentie na de top zei hij dat die aanvallen nog niet zeker zijn. "Misschien doen we dat, misschien ook niet."
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