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Amsterdamse AEX-index sluit handelsweek licht lager af

Economie
door anp
vrijdag, 19 juni 2026 om 17:48
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AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag met een klein verlies het weekend ingegaan, nadat de hoofdgraadmeter eerder deze week nog op de hoogste stand ooit was geëindigd. Veel richtinggevend nieuws voor beleggers was er niet. Wall Street bleef dicht voor Juneteenth, de herdenking van de afschaffing van de slavernij in de Verenigde Staten.
De aandacht op de financiële markten ging deze week vooral uit naar de ondertekening van een voorlopig vredesakkoord tussen de VS en Iran. Beide partijen beloofden de komende zestig dagen te onderhandelen over een definitief akkoord. De voor vrijdag geplande gesprekken in Zwitserland gingen echter niet door. Door het akkoord moet de Straat van Hormuz weer volledig worden heropend voor de scheepvaart.
De AEX daalde 0,3 procent tot 1078,16 punten. De hoofdindex op Beursplein 5 sloot donderdag ook licht lager na het behalen van een nieuw slotrecord van 1082,70 punten een dag eerder.
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