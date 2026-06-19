Narváez wint derde etappe Ronde van Zwitserland na lange vlucht

BAD RAGAZ (ANP) - Jhonatan Narváez heeft de derde etappe in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Ecuadoraan van UAE Team Emirates versloeg na 157 kilometer met start en finish in Bad Ragaz medevluchter Xandro Meurisse uit België.

Het tweetal bleef na een vlucht van meer dan 100 kilometer het peloton nipt voor. De Deen Magnus Cort won de sprint van het peloton voor Marijn van den Berg en Mathieu van der Poel.

Narváez' ploeggenoot Tadej Pogacar blijft de leider in het algemeen klassement. De Ronde van Zwitserland duurt tot en met zondag. Zaterdag staat een individuele tijdrit van 23,7 kilometer op het programma.