Amsterdamse AEX-index sluit met kleine winst

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index is woensdag met kleine winst de handel uitgegaan. De olieprijzen gingen omhoog door hernieuwde spanningen in het Midden-Oosten na Amerikaanse vergeldingsaanvallen op Iran. Verder was er ook aandacht voor een Amerikaans inflatiecijfer.

De AEX eindigde met een plus van 0,5 procent op 1051,92 punten. De MidKap klom ook 0,5 procent, tot 1072,93 punten. Op de aandelenmarkten in Parijs en Frankfurt waren minnen tot 1 procent te zien. De FTSE 100 in Londen steeg 0,3 procent.

De AEX werd aangevoerd door Shell, Unilever, ijsjesbedrijf Magnum en telecomaanbieder KPN, die winsten tot 2,8 procent boekten. Grootste dalers bij de hoofdfondsen in Amsterdam waren de informatieleveranciers RELX en Wolters Kluwer en betalingsdienstverlener Adyen, die tot 2,4 procent in het rood stonden.

Uitblinkers

In de MidKap was fitnessketen Basic-Fit een uitblinker met een koerssprong van bijna 11 procent dankzij een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. Ook speciaalchemieconcern Corbion deed het goed bij de middelgrote fondsen met een winst van 2,3 procent. Hekkensluiters in de MidKap waren roestvrijstaalproducent Aperam en metalenspecialist AMG met minnen tot 3,5 procent.

Bij de kleinere fondsen op het Damrak was groothandelaar Sligro Food Group een winnaar met een stijging van 4,7 procent. Speciaalchemieconcern Avantium had juist een slechte dag met een verlies van bijna 10 procent.

Rentebesluit

Beleggers waren ook in afwachting van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) op donderdag. Naar verwachting gaat de centrale bank in Frankfurt de rente verhogen om zo de hoge inflatie tegen te gaan. Dat zou de eerste renteverhoging door de ECB sinds september 2023 worden.

De Amerikaanse inflatie steeg in mei naar 4,2 procent op jaarbasis, het hoogste niveau in ruim drie jaar tijd. Dat komt vooral door de sterk gestegen energieprijzen. Mogelijk kan de Amerikaanse centrale bank eveneens de rente gaan verhogen tegen de gestegen inflatie.