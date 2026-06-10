Bertram maakt nu niet bekend welke plekken vervuild zijn met PFAS

DEN HAAG (ANP) - Het is aan lokale overheden om bekend te maken welke plekken vervuild zijn met PFAS, vindt staatssecretaris Annet Bertram van Infrastructuur en Waterstaat. Ze komt nu niet met een kaart van vervuilde plekken, ondanks vragen uit de Tweede Kamer.

Van 57 plekken is bekend dat ze vervuild zijn met PFAS. Die locaties zijn maar "het topje van de ijsberg", schreef Rijkswaterstaat in een onderzoek dat vorige maand is gepubliceerd. In totaal zijn enkele duizenden plekken in beeld.

"Als ik wethouder of gedeputeerde was, dan zou ik zelf dat initiatief willen hebben", zei Bertram over het publiceren van de locaties. "Want het betekent nogal wat voor je gemeente, en sommige mensen worden daar bloednerveus van."

Duidelijkheid in juli

PRO-Kamerlid Ani Zalinyan vreest juist dat elke gemeente "zijn eigen gang gaat", zei ze in het debat. "Het zou fijn zijn als de Rijksoverheid het voortouw zou nemen."

Begin juli gaat de staatssecretaris in overleg met lokale overheden. Ook het bekendmaken van de vervuilde locaties komt dan aan bod, beloofde ze. "Het bevoegd gezag moet op enig moment bepalen wanneer en hoe ze het communiceren."

Kaarten

"We hebben volgens mij niet altijd goede ervaringen met kaarten", zei Bertram schertsend. Vier jaar geleden ontstond commotie over een kaart die liet zien hoeveel de stikstofuitstoot omlaag moest.

Meerdere partijen drongen in het debat aan op actie tegen PFAS. De groep chemicaliën wordt nog altijd geproduceerd en geloosd, maar is erg moeilijk uit het milieu weg te krijgen en kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Bertram zet in op een Europees verbod.