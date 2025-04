Amsterdamse beurs hard omlaag door Trumps importheffingen

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met een fors verlies de handel uitgegaan. Ook elders in Europa gingen de beurzen hard omlaag als reactie op de importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump alle andere landen wil opleggen. Dit jaagt de angst aan voor een hevige handelsoorlog en mondiale recessie.

De AEX-index eindigde 2,7 procent lager op 877,42 punten. De MidKap zakte 2,9 procent tot 825,34 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 3,3 procent. Beleggers reageerden ook op de oplopende koersverliezen op Wall Street, waar de brede S&P 500 bijna 4 procent lager stond en techbeurs Nasdaq 5 procent verloor.

Beleggers zijn bang dat vergeldingsmaatregelen over en weer de wereldhandel vertragen, wat drukt op de economische groei. De Europese Unie zei met tegenmaatregelen te komen als onderhandelingen met de VS niets opleveren. Ook China zei terug te slaan, terwijl de VS dreigen met nog hogere tarieven als andere landen reageren met eigen heffingen.