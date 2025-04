EDE (ANP) - In de buurt van de natuurbrand worden bewoners van een klein aantal huizen rondom het gebied geëvacueerd, meldt de gemeente Ede. "Het gaat om een dunbevolkt gebied", zegt een woordvoerder. Het gaat om woningen die liggen in de buurt van de N304. Om hoeveel mensen het gaat en of de evacuatie uit voorzorg is of uit nood is nog niet duidelijk.

Momenteel zijn 330 brandweerlieden bezig om de brand onder controle te krijgen, meldt de gemeente.