Amsterdamse beurs licht omhoog op dag na val kabinet

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de beurs van Amsterdam is op de dag na de val van het kabinet hoger aan de handel begonnen. In Europa gingen veel beursgraadmeters woensdagochtend licht omhoog, in navolging van hogere koersenborden in Azië en op Wall Street. De aandacht blijft uitgaan naar de handelsoorlog, terwijl de Europese Centrale Bank (ECB) begint aan zijn tweedaagse rentevergadering. Naar verwachting gaat de rente donderdag opnieuw omlaag om zo de zwakke economie te ondersteunen.

De hoofdgraadmeter op Beursplein 5 won kort na de openingsbel 0,2 procent tot 921,68 punten. De MidKap, met de middelgrote fondsen aan het Damrak, zakte 0,1 procent tot 890,01 punten. In Londen, Frankfurt en Parijs gingen de graadmeters tot 0,6 procent omhoog.

In Azië trok de Koreaanse beurs de aandacht. De KOSPI-index won 2,7 procent omdat de verkiezingsoverwinning van de liberale presidentskandidaat Lee Jae-myung de hoop deed toenemen op snelle economische stimulering en hervormingen.

Importheffingen verhoogd

De Verenigde Staten hebben de importheffingen op buitenlands staal en aluminium verhoogd van 25 naar 50 procent. Die stap werd vorige week al aangekondigd. In de AEX behoorde staalconcern ArcelorMittal eerder deze week al tot de verliezers. Woensdagochtend veerde het aandeel juist circa 1 procent op.

Woensdag is ook de deadline voor de handelspartners van de VS om hun voorstellen in te dienen voor deals die hen mogelijk kunnen helpen de zware "Liberation Day"-tarieven van de Amerikaanse president Trump te vermijden, die over vijf weken van kracht worden. Trump zelf liet ook weer van zich horen. De president stelde op zijn socialemediaplatform Truth Social dat het erg moeilijk is om een deal te sluiten met de Chinese president Xi Jinping over importheffingen.

Chinese bestelling Airbus

Groothandelsbedrijf Sligro noteerde 0,4 procent lager. De onderneming liet weten de bezorg- en zelfbedieningsgroothandel GEPU over te nemen. Dat bedrijf, actief in de regio Utrecht, verwacht dit jaar goed te zijn voor 15 miljoen euro omzet en telt veertig vaste medewerkers. Hoeveel geld met de deal is gemoeid, werd niet naar buiten gebracht.

In Parijs won Airbus meer dan 2 procent. China overweegt een bestelling te plaatsen voor honderden vliegtuigen van Airbus, meldde persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Daarmee zou China duidelijk kiezen voor toestellen van Europese makelij, nu leveringen van het Amerikaanse Boeing politiek gevoelig kunnen liggen door de handelsoorlog.