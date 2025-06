Amerikaanse minister blijft weg bij overleg Oekraïne-steun

BRUSSEL (ANP) - De Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth laat nieuw overleg van de bondgenoten van Oekraïne over militaire hulp aan zich voorbijgaan. Hegseth blijft weg bij de bijeenkomst op het NAVO-hoofdkwartier, zeggen NAVO-diplomaten. Het is voor het eerst dat er geen Amerikaanse minister deelneemt aan het overleg.

De meer dan vijftig landen van de zogeheten Defensiecontactgroep voor Oekraïne (UDCG) komen woensdagmiddag bijeen in Brussel. Ze zamelen daar wapens en andere militaire steun voor Oekraïne in en stemmen dat onderling af. Ook minister Ruben Brekelmans is erbij.

De VS waren de drijvende kracht achter de UDCG, maar dat is veranderd met het aantreden van president Donald Trump. Trump stelt zich eerder op als bemiddelaar dan als bondgenoot van Oekraïne. Hegseth belde bij zijn eerste UDCG-vergadering nog wel in, maar laat het nu helemaal schieten. De Amerikaanse NAVO-ambassadeur vervangt hem.