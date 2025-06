Veldkamp noemt uitspraak zaak IKON-journalisten gerechtigheid

DEN HAAG (ANP) - Een belangrijk moment in de strijd voor gerechtigheid, zo noemt minister Caspar Veldkamp van Buitenlandse Zaken de veroordeling van drie Salvadoraanse oud-militairen voor de moord op vier Nederlandse IKON-journalisten in 1982. De oud-militairen hebben een celstraf van vijftien jaar gekregen.

"Verheugd met de uitspraak van de rechter in de IKON-zaak in El Salvador", aldus de NSC-minister. Veldkamp noemt het naast gerechtigheid ook "belangrijk in de strijd tegen straffeloosheid".

De vier Nederlandse journalisten Koos Koster, Jan Kuiper, Hans ter Laag en Joop Willemsen waren in El Salvador om verslag te doen van de burgeroorlog. Ze werden bij de plaats Chalatenango in een hinderlaag gelokt en gedood. De daders werden jarenlang beschermd door een amnestiewet.

De drie veroordeelden zijn oud-minister van Defensie Guillermo García (91), oud-directeur Francisco Antonio Morán (93) van een speciale politiedienst en ex-kolonel Mario Reyes Mena (85).