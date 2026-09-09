Amsterdamse beurs sluit fors lager na zorgen over energieprijzen

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met een fors verlies gesloten. Bij beleggers namen de zorgen toe over oplopende energieprijzen en het effect op de inflatie. Brentolie kostte na een opleving van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten meer dan 100 dollar per vat.

De AEX-index zakte 1,3 procent tot 1101,89 punten. De MidKap ging 0,9 procent omlaag tot 1098,01 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen gingen tot 1,9 procent omlaag.

Naast olie werd ook gas duurder. Op de Nederlandse gasbeurs werd een megawattuur aardgas, een maatstaf voor Europese gasprijzen, kortstondig verhandeld voor meer dan 80 euro. Dat was sinds januari 2023 niet meer voorgekomen.

De stijging van de olieprijzen komt na aanvallen van de VS op Iraanse tankers en tegenaanvallen van Iran op Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers in de Perzische Golf. Sinds de Straat van Hormuz zo goed als geblokkeerd is, lopen de energieprijzen al op.