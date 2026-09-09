ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Amsterdamse beurs sluit fors lager na zorgen over energieprijzen

Economie
door anp
woensdag, 09 september 2026 om 17:56
anp090926212 1
Volg ons op Google Nieuws
AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met een fors verlies gesloten. Bij beleggers namen de zorgen toe over oplopende energieprijzen en het effect op de inflatie. Brentolie kostte na een opleving van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten meer dan 100 dollar per vat.
De AEX-index zakte 1,3 procent tot 1101,89 punten. De MidKap ging 0,9 procent omlaag tot 1098,01 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen gingen tot 1,9 procent omlaag.
Naast olie werd ook gas duurder. Op de Nederlandse gasbeurs werd een megawattuur aardgas, een maatstaf voor Europese gasprijzen, kortstondig verhandeld voor meer dan 80 euro. Dat was sinds januari 2023 niet meer voorgekomen.
De stijging van de olieprijzen komt na aanvallen van de VS op Iraanse tankers en tegenaanvallen van Iran op Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers in de Perzische Golf. Sinds de Straat van Hormuz zo goed als geblokkeerd is, lopen de energieprijzen al op.
loading

POPULAIR NIEUWS

6666cc42a2a35d0ca3771b65

Deze vrouw viel 90 kilo af, ze deelt de 2 belangrijkste lessen die ze daardoor leerde

prinsjesdagstukken economie groeit in 2021 met 35 procent1599584175

Geen kinderen, geen vangnetten: stel zonder kinderen is de grootste verliezer in 2027, en dit is de optelsom

IMG_4693

Over zes dagen is het Prinsjesdag: dit verandert er in 2027 voor je hypotheek, je renteaftrek en je eigenwoningforfait

shutterstock_2760538379

Box 3 blijft nog jaren staan — dit kost of scheelt jouw spaargeld écht

amerikaanse media voorspellen winst trump in iowa1705370689

Trump verzint dat hij door brandweermannen uit Ground Zero werd gedragen: "Volstrekt schandalig"

shutterstock_1827266222

Psychisch geweld: deze tien zinnen hoor je vlak voordat iemand jou wil manipuleren

Loading