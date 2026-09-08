Huishoudens zonder kinderen gaan er in 2027 het hardst op achteruit: min 0,5 procent koopkracht, tegenover 0,2 procent voor huishoudens mét kinderen, berekende het CPB in de augustusraming. Achter dat percentage gaat een optelsom schuil die nog niet post voor post is doorgerekend voor het meest getroffen type: het werkende stel zonder kinderen.

Twee keer de premie, nul compensatie

De zorgpremie stijgt in 2027 met naar schatting 7 tot 9 procent, becijferde Zorgwijzer. Per verzekerde is dat €12 tot €15 extra per maand. Een stel met twee volwassenen is daardoor naar schatting €24 tot €30 per maand meer kwijt, ofwel €288 tot €360 per jaar, zo rekende Welingelichte Kringen eerder door per huishoudtype

Het verschil met andere huishoudtypen zit in wat je niet terugkrijgt. Stellen met een gezamenlijk inkomen boven €51.142 hebben geen recht op zorgtoeslag. Bij twee werkende partners is dat bedrag snel bereikt. De volledige premiestijging is dan voor eigen rekening, zonder tegemoetkoming.

Vrijheidsbijdrage zonder demping

Via de vrijheidsbijdrage betalen alle werkenden in 2027 extra inkomstenbelasting. De belastingschijven stijgen minder hard mee met de inflatie, waardoor meer inkomen in een hogere schijf valt. De FNV berekende dat een werknemer met een modaal inkomen circa €152 per jaar extra kwijt is. Telegraaf-verslaggever Martin Visser rekende voor een heel huishouden op grofweg €450.

Gezinnen met kinderen worden deels gedempt door het kindgebonden budget en de inkomensafhankelijke combinatiekorting, die versoberd worden maar nog altijd bestaan. Stellen zonder kinderen missen beide regelingen per definitie.

Twee premies, twee keer de vrijheidsbijdrage, nul regelingen om het op te vangen.

Netbeheerkosten: de derde post

De kosten voor het stroomnet stijgen eveneens. Volgens een rapport van PwC, opgesteld in opdracht van Netbeheer Nederland, loopt het bedrag voor een gemiddeld huishouden in 2027 op naar €650 tot €725 per jaar: €150 tot ruim €200 meer dan nu, ofwel €12,50 tot €18,75 extra per maand.

De optelsom

Opgeteld ziet de geschatte meerrekening er voor een tweeverdienend stel zonder kinderen, met een gezamenlijk inkomen rond €60.000 tot €80.000, als volgt uit:

Zorgpremie (twee volwassenen, geen zorgtoeslag): +€288 tot €360 per jaar

Vrijheidsbijdrage (twee werkenden): +€300 tot €450 per jaar

Netbeheerkosten: +€150 tot €200 per jaar

Totaal: circa €740 tot €1.010 per jaar, ofwel €62 tot €84 per maand

De definitieve tarieven volgen op Prinsjesdag, 15 september. De bedragen hierboven zijn schattingen op basis van de augustusraming van het CPB, analyses van de FNV en Zorgwijzer, en de PwC-modelberekening voor Netbeheer Nederland.

Waarom dit huishoudtype de blinde vlek is

De hardste tik komt bij tweeverdieners met een modaal tot bovenmodaal inkomen, vaak zonder kinderen thuis, die volledig zijn aangewezen op hun nettoloon, schreef Welingelichte Kringen eerder op basis van CPB-cijfers. In eerdere doorrekeningen voor zzp'ers huurders , tweeverdieners met kinderen en gepensioneerden bleek telkens dat het CPB-gemiddelde de werkelijkheid verhult. Bij elke groep was er minstens één regeling die de klap deels opving: zorgtoeslag, kindgebonden budget, pensioenverhogingen.

Stellen zonder kinderen met een modaal tot bovenmodaal inkomen zitten in een niemandsland: te veel inkomen voor toeslagen, geen kinderen voor kindregelingen, te jong voor AOW. Gepensioneerden gaan er volgens het CPB 0,5 procent op vóóruit. Alleen zij kunnen rekenen op een koopkrachtstijging. Dit stel niet.

Het CPB-gemiddelde van min 0,5 procent klinkt als een halve procentpunt. De optelsom leert dat het werkende stel zonder kinderen vanaf januari maandelijks tot €84 extra kwijt is, zonder dat één regeling het verzacht.

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