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Regeringscommissaris hekelt nieuwe wet van Defensie

Samenleving
door anp
woensdag, 09 september 2026 om 17:54
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DEN HAAG (ANP) - De regeringscommissaris Omgevingswet, Kars de Graaf, hekelt het wetsvoorstel van Defensie waardoor militairen makkelijker moeten kunnen oefenen. Die wet is helemaal niet nodig, zei hij woensdag in een gesprek met de Tweede Kamer.
Met de Wet op de Defensiegereedheid in de hand kan het ministerie van regels afwijken die de krijgsmacht beperken om beter voorbereid te zijn op een conflict. Door de verruiming van de regels kan straks bijvoorbeeld makkelijker met drones en helikopters worden geoefend, zei generaal Onno Eichelsheim onlangs in de Kamer.
Volgens De Graaf, die als regeringscommissaris toeziet op de kwaliteit en eenheid van de Omgevingswet, bestaat er geen noodzaak voor de nieuwe wet. Het kan volgens de hoogleraar uit Groningen makkelijk worden ingepast in de in 2024 van kracht geworden Omgevingswet.
In die wet bundelden alle ministeries hun regels voor de fysieke leefomgeving, waardoor ook een gezamenlijke aanpak mogelijk werd. Dat wordt doorbroken als Defensie zijn wet doorzet en dat maakt het "complexer en ingewikkelder".
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