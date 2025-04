Amsterdamse beurs sluit hoger, raakt deel eerdere winsten kwijt

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is met duidelijke winsten gesloten. De handelssessie begon met grote plussen nadat de Amerikaanse president Donald Trump had aangekondigd veel importheffingen voor negentig dagen op te schorten. Maar de AEX raakte gedurende de dag een deel van die winsten weer kwijt.

Trump zei woensdagavond dat de specifieke "wederkerige" importheffingen voor veel landen worden uitgesteld. In plaats daarvan geldt voor die landen het veel lagere tarief van 10 procent. Alleen China krijgt te maken met nog hogere importbelastingen, die volgens een nieuwe verklaring van het Witte Huis neerkomen op 145 procent.

De hoofdindex op het Damrak sloot 2,9 procent hoger op 819,24 punten. De graadmeter staat daarmee nog altijd ruim 9 procent lager dan vorige week woensdag, de dag waarop Trump de extra handelsbarrières bekendmaakte. De MidKap won 2,8 procent tot 775,82 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt wonnen tot 4,5 procent.