Amsterdamse RAI boekt recordomzet door vele evenementen

AMSTERDAM (ANP) - De RAI in Amsterdam heeft vorig jaar een recordomzet gedraaid. Door het gestegen aantal evenementen viel de winst ook fors hoger uit dan een jaar eerder. Topman Paul Riemens van het evenementencomplex spreekt in een toelichting op de jaarresultaten van "het beste jaar in onze historie".

In totaal vonden er vorig jaar 338 evenementen plaats, tegen 322 in 2023. RAI Amsterdam verwelkomde bijna anderhalf miljoen bezoekers, wat wel iets minder was dan een jaar eerder. De omzet over 2024 kwam uit op ruim 185 miljoen euro, bijna een kwart meer dan in het voorgaande jaar. Na aftrek van belastingen bleef daar 17 miljoen euro van over, een ruime verdubbeling ten opzichte van 2023.

Ook voor dit jaar is de kalender alweer goed gevuld, zegt topman Riemens. "We hebben de contracten verlengd met grote internationale organisatoren, die zelfs tot in 2030 hun evenement in de RAI willen laten plaatsvinden".

In de RAI vinden jaarlijks verschillende evenementen en congressen plaats; van de Huishoudbeurs tot horecavakbeurs Horecava en van paardensportevenement Jumping Amsterdam tot kunstbeurs KunstRAI. Het congrescentrum is voor driekwart in handen van brancheorganisatie RAI Vereniging, de andere eigenaar is de gemeente Amsterdam.