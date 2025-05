Dode bij brand in appartementencomplex Raamsdonksveer

RAAMSDONKSVEER (ANP) - In Raamsdonksveer is woensdagavond iemand overleden door een brand in een appartementencomplex, meldt de politie. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. De politie doet ter plaatse onderzoek.

De brand aan de Sint Theresiastraat brak rond 20.45 uur uit. Naastgelegen woningen werden ontruimd. Rond 22.00 uur werd het sein brand meester gegeven. Het appartement waar de brand woedde, is volledig uitgebrand.

Tegen middernacht werden de ontruimde woningen op vier na weer vrijgegeven. De veiligheidsregio verwacht dat de bewoners van de laatste vier appartementen, die direct naast de uitgebrande woning liggen, later in de nacht eveneens naar huis kunnen.