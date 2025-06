Analisten verwachten hogere olieprijzen na aanvallen VS op Iran

NEW YORK (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Handelaren maken zich op voor stijgende olieprijzen en meer volatiliteit na de aanvallen van de Verenigde Staten op Iraanse nucleaire installaties. Dat zou volgen op een toch al turbulente week op de oliemarkt.

De prijs van een vat Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, ging vrijdag ruim 2 procent omlaag, nadat donderdag juist nog stijgingen van bijna 3 procent te zien waren. Sinds de aanvallen van Israël op Iran ruim een week geleden begonnen, is olie ongeveer 10 procent duurder geworden.

Maandag gaan de olieprijzen verder omhoog, verwachten analisten. Op de oliemarkt zijn zorgen dat Iran de belangrijke Straat van Hormuz afsluit of tankers in die waterweg bestookt. Door de waterweg gaat ongeveer een vijfde van de wereldwijde olieproductie. "Veel hangt af van hoe Iran in de komende uren en dagen reageert", stelt energie-analist Saul Kavonic van MST Marquee.