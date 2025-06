Turkije vreest escalatie regionaal en wereldwijd na aanval VS

ANKARA/DUBAI/CAIRO (ANP/AFP/RTR) - Turkije vreest dat de Amerikaanse bombardementen op Iraanse doelen het risico met zich meebrengen op "een escalerend regionaal conflict en instabiliteit". Dit zou zich wereldwijd kunnen verspreiden, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Egypte hebben zich in soortgelijke bewoordingen uitgelaten over de zware Amerikaanse bombardementen op drie nucleaire doelen in Iran. De VAE roepen op tot de-escalatie "om ernstige gevolgen te vermijden". Het buitenlandministerie van Egypte wil ook snel de-escalatie omdat Caïro vreest dat de Amerikaanse aanvallen "de hele regio naar nieuwe niveaus van instabiliteit" kunnen drijven.