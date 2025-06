VLISSINGEN (ANP) - Een man is overleden aan zijn verwondingen nadat hij was neergeschoten in een supermarkt in Vlissingen. "Ondanks alle medische hulp, is het slachtoffer zojuist overleden", schrijft de politie op X.

De politie heeft een verdachte aangehouden. In de supermarkt aan de Papegaaienburg was een conflict tussen een onbekend aantal personen, waarbij werd geschoten. Meerdere mensen waren getuige.