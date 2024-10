Apple-investeringen zijn welkom in China, zegt ministerie

BEIJING (ANP/RTR) - Apple is "welkom" om zijn aanwezigheid op de Chinese markt verder uit te breiden, om relaties met Chinese partners verder aan te halen en om samen met die partners te ontwikkelen. Dat schrijft het Chinese ministerie van Handel in een verklaring. Aanleiding daarvoor is het bezoek van Apple-topman Tim Cook aan Beijing.

China probeert de banden met buitenlandse bedrijven aan te halen om de verslechterende economie te stimuleren. Doordat Apple veel leveranciers in China heeft, is het bedrijf goed voor miljoenen banen in het land en speelt het een belangrijke rol in economisch herstel.

Cook is voor de tweede keer dit jaar naar China afgereisd om het te hebben over investeringen in het land. Tot nu toe heeft hij al ontmoetingen gehad met minister Jin Zhuanglong van Industrie en Informatietechnologie en minister Wang Wentao van Handel.