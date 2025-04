Topvrouw NOS verdient schandalig hoog salaris

Algemeen directeur Renate Eringa van omroeporganisatie NOS heeft vorig jaar ruim 28.800 euro per maand verdiend, schrijft RTL Nieuws. Met dit royale salaris , liefst 345.600 euro op jaarbasis, steekt zij ver uit boven het beloningsplafond voor gewone bestuurders in de (semi-)publieke sector, dat is vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens.