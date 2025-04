Armoede verandert je genen

In armoede leven kan iemands DNA veranderen, waardoor de kans op depressies, paniekaanvallen en een drugs- of alcoholverslaving toeneemt.

Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek. Bij jongeren uit kansarme milieus kunnen veranderingen in een gen plaatsvinden, die van invloed zijn op de activiteit in een deel van de hersenen waar emoties gereguleerd worden (de amygdala).

lage sociaaleconomische status kan ook leiden tot een genetisch bepaald tekort aan serotonine. Serotonine is een zogenaamde neurotransmitter, een stof die van invloed is op de prikkeloverdracht tussen hersencellen.

Een tekort daaraan gaat samen met verschillende psychische aandoeningen. In deze studie werden veranderingen in een specifiek gen (SLC6A4) gedurende 2 jaar gevolgd bij 132 adolescenten tussen de 11 en 15 jaar. De activiteit van het gen werd in beeld gebracht door middel van een MRI. Tegelijkertijd werden gegevens verzameld over het psychisch welbevinden en het gedrag van de jongeren.

Uit eerder onderzoek is al gebleken dat leefstijl en omgevingsfactoren genen kunnen veranderen en dat deze zogenaamd ‘epigenetische effecten’ kunnen worden doorgegeven aan de volgende generatie. Armoede blijkt één van die factoren te zijn.