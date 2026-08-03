Apple stapt naar de rechter om Britse eis over versleutelde data

LONDEN (ANP) - Apple is opnieuw naar de rechter gestapt vanwege een plan van de Britse regering om toegang te krijgen tot versleutelde gegevens van gebruikers, meldt de Financial Times maandag.

Volgens de Britse zakenkrant heeft het Amerikaanse techbedrijf vorige maand een klacht ingediend bij het Investigatory Powers Tribunal, een onafhankelijke Britse rechterlijke instantie die toeziet op geschillen over bevoegdheden van de inlichtingendiensten. Aanleiding is de eis van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken dat Apple toegang moet geven tot versleutelde cloudback-ups van Britse gebruikers. Dat zijn gegevens die gebruikers online bewaren.

Vorig jaar trok de Britse regering een eerder plan in om autoriteiten toegang te geven tot versleutelde gegevens van Britse en Amerikaanse gebruikers. Dat gebeurde na maandenlange onderhandelingen met de regering van de Amerikaanse president Donald Trump.