Brandt dit lampje op je telefoon? Dan luistert of kijkt een app stiekem met je mee

Veel mensen hebben weleens het gevoel dat hun telefoon meeluistert. Je praat over een nieuwe auto of een vakantie en kort daarna verschijnen precies daar advertenties van. Of dat toeval is of niet, één ding kun je wél controleren: welke app op dat moment toegang heeft tot je camera of microfoon.

Zowel iPhones als Android-toestellen laten dat tegenwoordig duidelijk zien met een klein gekleurd bolletje boven in het scherm.

Dit betekenen de gekleurde puntjes

Zie je rechtsboven ineens een stipje verschijnen? Dan gebruikt een app op dat moment gevoelige functies van je telefoon.

Oranje stip (iPhone): de microfoon is actief.

Groene stip (iPhone): de camera wordt gebruikt.

Groene stip (Android): een app gebruikt de camera, de microfoon of allebei.

Bij een videogesprek of het opnemen van een spraakbericht is dat volkomen normaal. Verschijnt het icoontje terwijl je alleen een spelletje speelt of een nieuwsartikel leest, dan is het verstandig om uit te zoeken welke app verantwoordelijk is.

Veeg daarvoor vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden om het bedieningspaneel te openen. Daar zie je welke app als laatste de camera of microfoon heeft gebruikt. Zo kun je snel controleren of dat logisch is of dat een app toegang heeft die eigenlijk niet nodig is.

Controleer je toestemming

Veel apps vragen bij de installatie toestemming voor de camera of microfoon. Die toestemming blijft vaak actief totdat je hem zelf weer intrekt.

Op een iPhone vind je deze instellingen via Instellingen > Privacy en beveiliging. Android-gebruikers kunnen terecht bij Instellingen > Privacy of Beveiliging en privacy, afhankelijk van het toestel.

Loop de lijst eens door en vraag jezelf af: heeft deze app deze toestemming echt nodig? Een berichtenapp of videobel-app wel, maar een rekenmachine, zaklamp of eenvoudige game meestal niet.

Privacy-experts adviseren om apps alleen toegang te geven tot functies die noodzakelijk zijn. Twijfel je? Kies dan voor 'Alleen tijdens gebruik van de app' of trek de toestemming helemaal in. Zo houd je zelf de controle over wat apps op je smartphone mogen zien en horen.