Apple verliest terrein op Chinese smartphonemarkt

SINGAPORE (ANP) - Apple heeft in het eerste kwartaal van dit jaar minder smartphones verkocht in China, meldt onderzoeksbureau Canalys. De iPhone-maker verscheepte in de eerste drie maanden 9,2 miljoen toestellen naar China en zakte daarmee naar de vijfde plek van bestverkopende smartphonefabrikanten in het grote Aziatische land.

Xiaomi leverde met 13,3 miljoen toestellen de meeste mobieltjes af in China. Het Chinese concern voerde de leveringen met 40 procent op ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar en had een marktaandeel van bijna 20 procent. Huawei volgde op de voet met 13 miljoen toestellen. Daarna komen Oppo en Vivo, met respectievelijk 10,6 miljoen en 10,4 miljoen verscheepte toestellen.

Ook de totale Chinese smartphonemarkt groeide. Het aantal geleverde smartphones kwam in het eerste kwartaal 5 procent hoger uit op 70,9 miljoen. Dat herstel komt volgens Canalys deels door het Chinese subsidiebeleid en een opleving van het consumentenvertrouwen.